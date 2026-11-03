Chris Pappas ganó New Hampshire y será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos
El demócrata Chris Pappas se impuso al republicano John Sununu y logró retener la banca para su partido, marcando un hito histórico.
El candidato demócrata por el estado de New Hampshire, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano y alcanzó un triunfo histórico en los comicios legislativos. Según las proyecciones emitidas por las cadenas NBC y CNN, el dirigente se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en integrar el Senado de los Estados Unidos.
Pappas logró imponerse en las urnas frente al candidato republicano John Sununu, garantizando así la continuidad del escaño para la bancada demócrata. Este asiento estratégico fue ocupado durante los últimos 18 años por la senadora Jeanne Shaheen, quien ahora le cederá el relevo en la Cámara Alta.
El impacto de su victoria y sus antecedentes políticos
El futuro senador, quien actualmente está casado con un hombre, ya cuenta con experiencia en el ámbito legislativo tras desempeñarse como miembro de la Cámara de Representantes desde el año 2019.
Si bien Pappas optó por no hacer de su orientación sexual un eje central durante la campaña electoral, su victoria es interpretada como un avance significativo en materia de derechos civiles. El triunfo llega tras un período marcado por la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, y muy especialmente contra la comunidad trans.
Los pioneros de la comunidad LGTBIQ+ en el Congreso
La llegada de Pappas al Senado suma un nuevo hito a la historia del Congreso de Estados Unidos, que ya contaba con importantes antecedentes de representatividad:
- En el año 2012, la dirigente demócrata de Wisconsin, Tammy Baldwin, rompió la primera barrera al convertirse en la primera persona de la comunidad LGTBIQ+ en acceder a un escaño en la historia del Senado estadounidense.
- A finales de la década de 1980, el demócrata de Massachusetts, Barney Frank, marcó el rumbo inicial al convertirse en el primer legislador de la Cámara de Representantes en hacer pública su homosexualidad.
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