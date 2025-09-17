Peligra la continuidad de Los Palmeras: por qué puede ser el fin del emblemático grupo de Santa Fe

Las condiciones que Cacho Deicas le rechazó a Marcos Camino para permanecer en “Los Palmeras”

1. Cumplimiento total de los contratos de actuaciones, en caso de tener que suspender por cuestiones personales, se haría cargo de los costos económicos la parte que ocasione la suspención.

2. Nombrar un representante con autorizaciones amplias para desiciones administrativas y generales (ambas partes)

3. Dar de baja o que tenga el manejo el representante autorizado de las Redes sociales personales (Instagram, Facebook, etc)

4. Exigencias y compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico y aceptación de las indicaciones de los productores para el mejoramiento tanto en los escenarios como en las grabaciones.

5. Ante cualquier falta a los puntos aquí expuestos y/o agresiones, tanto personales o por redes sociales, será motivo mas que suficiente para la disolución inmediata de LOS PALMERAS.