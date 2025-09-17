La difícil decisión de Soledad en La Voz Argentina: "Lo peor que me pudo haber pasado"
Durante el segundo round en el reality de Telefe, la cantante se vio afectada por un empate entre sus participantes. Los detalles.
El Team Soledad se enfrentó a un difícil momento en el segundo round de La Voz Argentina 2025, donde uno de sus participantes fue eliminado. La Sole confesó que la decisión de quiénes continuarían en la competencia fue una de las más complicadas que ha tenido que tomar debido al nivel de talento de los jóvenes de su equipo.
Después de escuchar a todos los participantes, la coach anunció sus tres elegidos para continuar en el programa. La primera persona salvada fue Luis González, seguida de Milagros Gerez Amud. Finalmente, entre dos competidores, Soledad eligió a Violeta Patricia Lemo, confesando que esperaba que el voto de sus compañeros salvara al otro concursante.
Un empate y una difícil decisión para Soledad
El conductor del programa, Nico Occhiato, reveló el resultado de los votos de los demás coaches. Los más votados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, que continúan en la competencia. Luego, el conductor anunció un empate entre dos participantes y le pasó la difícil decisión a la Sole. Valentina Otero fue la persona que siguió en el Team Soledad, por lo que la coach tuvo que elegir entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales.
Visiblemente emocionada, la Sole expresó su frustración por verse atrapada en este tipo de decisiones. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", dijo. Después de pensarlo durante un largo tiempo, la coach anunció que Milena Salamanca sigue en el equipo, por lo que Gustavo Rosales fue el eliminado de la noche.
Así queda el team Soledad para el final de La Voz Argentina
- Luis González
- Milagros Gerez Amud
- Violeta Patricia Lemo
- Agustín Carletti y Mauricio Tarantola
- Valentina Otero
- Milena Salamanca
