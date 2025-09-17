La difícil decisión de Soledad en La Voz Argentina: "Lo peor que me pudo haber pasado"

Visiblemente emocionada, la Sole expresó su frustración por verse atrapada en este tipo de decisiones. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", dijo. Después de pensarlo durante un largo tiempo, la coach anunció que Milena Salamanca sigue en el equipo, por lo que Gustavo Rosales fue el eliminado de la noche.