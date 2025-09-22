Peter Lanzani reveló la insólita exigencia estética que rechazó en pleno rodaje

De todas formas, también reconoció que entendía el planteo de los directores, como el de Luis Ortega. “El look te ayuda a armar el personaje”, comentó el entrevistador, a lo que Peter respondió que coincidía: “Muchísimo. Ya te coloca en otro lugar. Tenía el pelo largo hace poco y cuando me lo corté me cambió la postura, la forma de moverme, todo. Eso ayuda bastante para construir un rol”.

El actor, que viene de destacarse en producciones nacionales e internacionales, se mostró abierto a experimentar con su apariencia, pero siempre dentro de ciertos límites personales. Para Lanzani, su lunar no solo es una marca física, sino también un símbolo de autenticidad frente al público.