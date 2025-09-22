Un éxito español: la serie de Netflix que atrapa por su trama
Estrenada en el 2020, esta producción europea narra una historia de drama atrapante en 8 episodios. Conocé todos los detalles en la nota.
Las producciones de drama y suspenso de Netflix, ya sean películas o series, son las favoritas de los espectadores. Por este motivo, la plataforma de streaming tiene un amplio abanico de opciones para deleitar a cada usuario, entre las que se destaca "El desorden que dejas".
Estrenada en el 2020 en la plataforma, esta producción española es una de las más elegidas no solo por su trama atrapante e inquietante que se desarrolla a lo largo de 8 episodios, sino también por su elenco de primer nivel. Esta combinación obtiene como resultado un éxito sin precedentes.
Por otro lado, esta serie fue dirigida por Carlos Montero, reconocido creador de "Élite", y recibió 8 nominaciones a los Premios Mestre Mateo 2021, incluyendo Mejor Serie de Televisión, Mejor Guion y Mejor Actriz Principal para Inma Cuesta.
De qué trata "El desorden que dejas"
Esta producción europea sigue a Raquel, una profesora de literatura que acepta un puesto en el instituto del pueblo natal de su esposo, con el objetivo de fortalecer su matrimonio.
Pero desde su primer día se enfrenta a un ambiente hostil y tenso, tras encontrar una nota inquietante en uno de los trabajos de sus alumnos. Mientras intenta adaptarse a su nuevo empleo, descubre secretos oscuros que rodean a Viruca, la profesora anterior del instituto. Estos estremecedores descubrimientos ponen en riesgo a los alumnos y el personal.
Reparto de "El desorden que dejas"
- Inma Cuesta como Raquel
- Bárbara Lennie como Elvira “Viruca” Ferreiro
- Tamar Novas como Germán
- Arón Piper como Iago
- Roberto Enríquez como Mauro
- Roque Ruiz como Roi
- Alfonso Agra como Tomás
Tráiler de "El desorden que dejas"
