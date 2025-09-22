Un éxito español: la serie de Netflix que atrapa por su trama

Pero desde su primer día se enfrenta a un ambiente hostil y tenso, tras encontrar una nota inquietante en uno de los trabajos de sus alumnos. Mientras intenta adaptarse a su nuevo empleo, descubre secretos oscuros que rodean a Viruca, la profesora anterior del instituto. Estos estremecedores descubrimientos ponen en riesgo a los alumnos y el personal.

Reparto de "El desorden que dejas"

Inma Cuesta como Raquel

Bárbara Lennie como Elvira “Viruca” Ferreiro

Tamar Novas como Germán

Arón Piper como Iago

Roberto Enríquez como Mauro

Roque Ruiz como Roi

Alfonso Agra como Tomás

Tráiler de "El desorden que dejas"

