Escándalo en PH, Podemos Hablar: Belén Francese rompió el silencio y apuntó contra Andrea Rincón

En LAM detallaron lo sucedido y, según Ángel de Brito, Andy Kusnetzoff había preguntado en su programa “quién había pasado una noche inolvidable” y Francese pasó al frente para contar que Rincón una vez trató de conquistarla.

Escándalo en el programa de Andy: furia entre Belén Francese y Andrea Rincón #Lam @elejercitodelam pic.twitter.com/Z02CBiT0bB — América TV (@AmericaTV) October 11, 2023

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, siguió Ángel. “Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", sumó.

Luego, aseguró que después de esas palabras Belén Francese también cambió su ánimo completamente y relató: “No quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo 'vos también estabas en la misma así que no se de que hablas'. Y ahí se puso mal Belen”.

"Yo trabajé con Belén y jamás. Trabajé, conviví y no”, acotó Marixa Balli, mientras que Yanina Latorre opinó: “Es un golpe bajo”.

En eso, Ángel comentó que Andy trató de que ambas se disculpen tras el fuerte cruce, pero su intento no dio resultados ya que las palabras de Rincón fueron "lamento romperte el corazón pero jamás te tire onda, lo único que querés Francese es pegar un portal”.

Qué dijo Belén Francese sobre el escándalo con Andrea Rincón en PH, Podemos Hablar

Belén Francese rompió el silencio y dijo: "Creo que ella no está bien … prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación".

"Es una mujer desequilibrada totalmente", sentenció.