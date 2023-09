PH Podemos Hablar: invitados confirmados de Andy Kusnetzoff para el sábado 23 de septiembre

PH Podemos Hablar

"No podemos hablar": La emoción de Abel Pintos en la nueva sección del programa

“Este programa que se llama Podemos Hablar, ahora va a tener una parte que se llama 'No podemos hablar'. En las notas previas que di sobre el inicio del ciclo no conté nada para que fuera una sorpresa. Y acá está. Les digo que hay muchas formas de comunicarse, sin hablar”, dijo Andy Kusnetzoff al momento de anunciar la nueva sección que iba a tener a Abel Pintos como protagonista.

Una vez ubicados en el centro de la escena, el conductor explicó: “Cada uno de ustedes se va a sentar frente a él en un momento dado durante un tiempo. La única consigna es no poder hablar, solamente podrán mirarse a los ojos”.

En cada abrir y cerrar los ojos cada uno de los invitados se iba sentando en frente de Pintos y se tenían que mirar fijamente durante unos segundos.

Cuando se levantó la última invitada, que en este caso fue la ex Gran Hermano, el cantante cerró los ojos y al abrirlos se encontró con una mujer desconocida para él, mientras sonaba la canción "Stefanie", de Alfredo Zitarrosa.

En otro abrir y cerrar de ojos, el que se sentó fue Jorge, el hombre que había acompañado al cantante durante toda su carrera. Fue en ese momento, que el compositor no pudo contener las lágrimas.

Finalmente, el último en sentarse frente a Abel fue Andy qué le preguntó cómo se sentía. “Estoy muy bien”, dijo, para luego explicar lo que sintió con cada persona que se le iba sentando enfrente. “Cuando pasó la anteúltima mujer, que no sé quién es, tuve la sensación de que tenía que encontrar a alguien ahí y que no la estaba reconociendo. Y tuve la sensación de que el paso del tiempo hubiera dicho que me olvide de esta persona. Cuando pasó Jorge, mi compañero de vida, que es mi manager desde hace casi 30 años pero es un hermano de la vida para mí me acordé de algo”, reveló.

“Justamente hace unos días estuvimos hablando mucho del paso del tiempo, cómo nos ha transformado y nos ha parado en distintos lugares. Él empezó a trabajar conmigo cuando yo tenía 13 años y ahora trabaja con un hombre con dos hijos”, concluyó.

Cómo le fue a PH, Podemos Hablar en su regreso a la pantalla de Telefe

En una noche de bajo encendido en la televisión argentina, PH Podemos Hablar dominó el rating de principio a fin, con picos impresionantes para un sábado 16 de septiembre.

Siempre arriba de los 7 puntos de rating, por momentos duplicó a la película de El Trece, y Polémica en Bar casi que no entró en medición.

El programa de Andy tuvo picos de 8.5 puntos de rating en la primera hora, para liderar en su franja horaria, siendo el programa más visto del día, sin problemas.

En la segunda hora llegó lo más importante a nivel rating, porque Podemos Hablar superó los 12 puntos y así cerró una noche extraordinaria.