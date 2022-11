Pablo Tamagnini sufrió 81 puntos de sutura por los golpes de su hermano

“Ahí, él me pegó con un vaso en la cara y me dieron casi 81 puntos de sutura. Esos fueron momentos muy difíciles, pero ya lo superamos. Ahora estamos de 10, cada vez me llevo mejor con mi hermano. Costó, estuvimos un tiempo largo sin hablarnos hasta que encontramos un punto”, agregó.

La pelea fue escalofriante: “Me pegó con una patineta y después con un vaso. Me tiraba con cosas y cuando me pega en el ojo me corta el lagrimal y en pómulo me deja un vidrio. Después de eso, nos seguimos peleando como media hora más”.

“Fue una energía muy oscura. Estaban mi viejo y mi vieja, y no pudieron hacer nada. Fue un horror para todos. Yo me fui manejando hasta un hospital de urgencias y me salvaron la cara. Yo tenía el ojo caído. Pudimos solucionarlo. Tengo una familia hermosa y nos apoyamos un montón”, cerró.