Shakira, J Balvin, Maná y más: así fue el impactante show musical de la inauguración del Mundial 2026
El Estadio Azteca vibró con una ceremonia repleta de estrellas latinoamericanas que combinaron música, color y una puesta en escena deslumbrante para dar inicio a la Copa del Mundo.
La apertura del Mundial 2026 tuvo todos los ingredientes de una fiesta inolvidable. Con el imponente marco del Estadio Azteca colmado y millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el planeta, la ceremonia inaugural apostó por una fuerte identidad latinoamericana y reunió a algunos de los artistas más populares del continente.
El encargado de romper el hielo fue Maná. La histórica banda mexicana apareció sobre el escenario para interpretar "Oye mi amor", uno de los himnos más reconocidos de su extensa trayectoria. El grupo liderado por Fher Olvera despertó la ovación del público local y aportó una dosis de nostalgia y celebración que marcó el tono del espectáculo.
La energía continuó con la aparición del venezolano Danny Ocean, que tomó la posta con "Partidazo", una de las canciones vinculadas al torneo. Con una puesta moderna y un ritmo contagioso, el artista hizo cantar y bailar a las tribunas en uno de los momentos más dinámicos de la noche.
La representación mexicana volvió a cobrar protagonismo cuando Los Ángeles Azules se unieron a Belinda para interpretar "Por ella". La combinación entre la tradicional cumbia sonidera del grupo y la presencia escénica de la cantante generó uno de los segmentos más celebrados por el público, que acompañó cada estrofa con entusiasmo.
Minutos después llegó uno de los ingresos más espectaculares de toda la ceremonia. J Balvin irrumpió en el Estadio Azteca a bordo de un automóvil especialmente diseñado para el show, en medio de una escenografía futurista y un impresionante despliegue visual. Al ritmo de "Qué calor", el colombiano convirtió el recinto en una auténtica fiesta y reafirmó su condición de figura global de la música urbana.
Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche tuvo como protagonista a Shakira. La artista colombiana apareció entre una lluvia de luces para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por la estrella nigeriana Burna Boy. La actuación combinó coreografías y una producción de primer nivel que terminó por coronar una ceremonia cargada de emociones.
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