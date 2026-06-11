Shakira, J Balvin, Maná y más: así fue el impactante show musical de la inauguración del Mundial 2026

La representación mexicana volvió a cobrar protagonismo cuando Los Ángeles Azules se unieron a Belinda para interpretar "Por ella". La combinación entre la tradicional cumbia sonidera del grupo y la presencia escénica de la cantante generó uno de los segmentos más celebrados por el público, que acompañó cada estrofa con entusiasmo.

Minutos después llegó uno de los ingresos más espectaculares de toda la ceremonia. J Balvin irrumpió en el Estadio Azteca a bordo de un automóvil especialmente diseñado para el show, en medio de una escenografía futurista y un impresionante despliegue visual. Al ritmo de "Qué calor", el colombiano convirtió el recinto en una auténtica fiesta y reafirmó su condición de figura global de la música urbana.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche tuvo como protagonista a Shakira. La artista colombiana apareció entre una lluvia de luces para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por la estrella nigeriana Burna Boy. La actuación combinó coreografías y una producción de primer nivel que terminó por coronar una ceremonia cargada de emociones.