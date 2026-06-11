Inaugurarán un mural de Indio Solari en Berisso y preparan una emotiva celebración ricotera

Debido al interés que despertó la propuesta y a la importante concurrencia esperada, parte de las actividades centrales se desarrollarán en el Parque Cívico de Berisso, aunque el reconocimiento artístico en el histórico sitio vinculado a Los Redondos se mantendrá como uno de los momentos destacados del evento. Con esta iniciativa, Berisso sumará un nuevo tributo a una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino, cuyo legado continúa movilizando a miles de personas en todo el país.