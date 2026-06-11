Inaugurarán un mural de Indio Solari en Berisso y preparan una emotiva celebración ricotera
La ciudad bonaerense será escenario de un nuevo homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una esquina con fuerte valor simbólico para los seguidores de la banda.
La figura de Carlos Indio Solari volverá a ser homenajeada en la provincia de Buenos Aires con una actividad especial que promete reunir a cientos de fanáticos. La ciudad de Berisso inaugurará un mural dedicado al histórico músico en un punto emblemático para el universo ricotero.
La obra será presentada en la esquina de 13 y 168, donde funcionó el recordado Aquí Club, un espacio que forma parte de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por haber albergado una de las primeras presentaciones de la banda a fines de la década de 1970.
La jornada incluirá distintas propuestas culturales y artísticas pensadas para celebrar el legado del cantante y compositor. Entre ellas, habrá un espacio abierto para que los asistentes compartan anécdotas, recuerdos y experiencias vinculadas a la música del Indio y al fenómeno que generó a lo largo de décadas.
Además, está prevista la participación de músicos que interpretarán clásicos del repertorio ricotero, en una convocatoria que busca transformarse en un punto de encuentro para seguidores de distintas generaciones.
Los organizadores también invitaron al público a acercarse con banderas, imágenes, velas y otros objetos representativos para acompañar el homenaje y darle un marco especial a la inauguración del mural.
Debido al interés que despertó la propuesta y a la importante concurrencia esperada, parte de las actividades centrales se desarrollarán en el Parque Cívico de Berisso, aunque el reconocimiento artístico en el histórico sitio vinculado a Los Redondos se mantendrá como uno de los momentos destacados del evento. Con esta iniciativa, Berisso sumará un nuevo tributo a una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino, cuyo legado continúa movilizando a miles de personas en todo el país.
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