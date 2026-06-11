Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano: qué le pasó

El devenir de este acontecimiento mantiene en vilo a los seguidores del programa, fundamentalmente por los antecedentes que arrastra el ciclo en su edición contemporánea. Si un rasgo quedó evidenciado a lo largo de este año, es que a la figura de la casa no le tiembla el pulso a la hora de abrirle las puertas a quienes manifiestan desgano.

En reiteradas oportunidades en lo que va de la competencia, la voz del Big optó por invitar formalmente a retirarse a todos aquellos participantes que expresaron abiertamente sus quejas y molestias por el confinamiento. Hasta el momento, las autoridades del canal no emitieron ningún tipo de notificación formal para aclarar si se implementará una sanción o si se optará por desestimar el episodio.

En paralelo al escándalo desatado por la mediática, el transcurso habitual del juego sigue su marcha y los fanáticos continúan enviando sus votos digitales para respaldar a sus integrantes predilectos de la convivencia. El armado de la placa de cara a la próxima gala de expulsión quedó conformado por una cantidad importante de concursantes en riesgo. Los nominados de la semana son Cinzia Francischiello, Franco Zunino, "Steffy" Pereira (reconocida popularmente bajo el seudónimo de “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.