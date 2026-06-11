Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano: qué le pasó
Si bien todavía no hay nada definido, GH podría no dejarle pasar el comentario e invitarla cordialmente a irse. Los detalles de su decisión.
La actual temporada de "Gran Hermano: Generación dorada" viene transitando un camino sumamente accidentado en lo que respecta a la estabilidad de sus competidores. El formato televisivo de Telefe, que ya viene sufriendo una seguidilla incesante de deserciones voluntarias y posteriores incorporaciones para rearmar el juego, sumó en las últimas horas un nuevo foco de conflicto.
En esta oportunidad, la conocida figura mediática Charlotte Caniggia se colocó en el centro de las miradas tras manifestar sus firmes intenciones de dar un paso al costado y abandonar las instalaciones del certamen.
Las alarmas se encendieron con fuerza en el universo digital cuando los seguidores de la emisión en directo de 24 horas detectaron y viralizaron un fragmento audiovisual que expone el colapso anímico de la hija de Mariana Nannis. En el recorte que circuló de forma masiva por las redes sociales, se puede observar a la participante totalmente agobiada por las condiciones del aislamiento. De manera inmediata y como suele ocurrir ante situaciones de extrema tensión, la producción del programa interrumpió la señal y colocó la pantalla a negro, pero el testimonio ya había quedado registrado por los televidentes.
El video capturado por las comunidades virtuales expone el momento exacto del quiebre emocional de la creadora de contenidos, quien se mostraba visiblemente sobrepasada por las exigencias cotidianas del show. Durante la crisis, se la escuchó repetir de manera desesperada la siguiente frase: "No aguanto, no aguanto, no, no creo, no, creo que no".
El devenir de este acontecimiento mantiene en vilo a los seguidores del programa, fundamentalmente por los antecedentes que arrastra el ciclo en su edición contemporánea. Si un rasgo quedó evidenciado a lo largo de este año, es que a la figura de la casa no le tiembla el pulso a la hora de abrirle las puertas a quienes manifiestan desgano.
En reiteradas oportunidades en lo que va de la competencia, la voz del Big optó por invitar formalmente a retirarse a todos aquellos participantes que expresaron abiertamente sus quejas y molestias por el confinamiento. Hasta el momento, las autoridades del canal no emitieron ningún tipo de notificación formal para aclarar si se implementará una sanción o si se optará por desestimar el episodio.
En paralelo al escándalo desatado por la mediática, el transcurso habitual del juego sigue su marcha y los fanáticos continúan enviando sus votos digitales para respaldar a sus integrantes predilectos de la convivencia. El armado de la placa de cara a la próxima gala de expulsión quedó conformado por una cantidad importante de concursantes en riesgo. Los nominados de la semana son Cinzia Francischiello, Franco Zunino, "Steffy" Pereira (reconocida popularmente bajo el seudónimo de “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.
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