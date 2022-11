Pablo Tamagnini: "Uno puede ser físicamente infiel, pero mentalmente fiel"

"No puedo hablar tanto, pero si tuve amores prohibidos. Mucha gente no lo aprobaba", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Yo era comprometido, estoy comprometido actualmente, pero en ese momento era más chico y era difícil la situación".

Al no querer hablar mucho del tema, generó más curiosidad en los presentes. A raíz de esta situación, Ginette Reynal aprovechó el cara a cara para indagar más.

Pablo Tamagnini y la fidelidad: "Es emocional, puedo ser infiel físicamente" - Podemos Hablar 2022

"¿La fidelidad es integral, es física o es emocional?", lanzó la actriz y conductora, de manera picante.

"La fidelidad es emocional", disparó Pablo. "¿Qué quiere decir eso?", indagó Andy.

"Uno puede ser físicamente infiel, pero mentalmente fiel", explicó el artista.

Y agregó de manera polémica: "Yo creo que soy un poco así, pero no me banco que mi mujer lo sea".

"Me dolería muchísimo que mi mujer me sea infiel. No tendría la madurez que ha tenido ella conmigo", sentenció.