Pica-Pica vuelve a la Argentina: el fenómeno infantil que conquista a chicos y grandes

Embed - EL BAILE DE LA MOMIA | Canciones Infantiles | Pica-Pica

El desafío de educar y entretener en la era de las pantallas

En una época donde la tecnología ocupa cada vez más espacio en la vida cotidiana, el grupo considera que la música sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo infantil.

"La tecnología nos invade, pero utilizarla de una manera sana y equilibrada es importante. Escuchar música, no solo verla, sino escucharla en Spotify, es algo súper recomendable para nuestros hijos, nuestros niños y nuestros sobrinos", explicaron.

Además, remarcaron que las canciones ayudan a estimular emociones, la comunicación y la psicomotricidad de los más pequeños.

A lo largo de estos años también recibieron testimonios que los marcaron profundamente. Familias con chicos que enfrentan dificultades en el aprendizaje les contaron cómo sus canciones se transformaron en una herramienta para comunicarse mejor y desarrollar nuevas habilidades.

"Nos han llegado muchas historias muy bonitas de gente que tiene hijos con dificultades en el aprendizaje. Les ha servido mucho nuestro material para comunicarse, para aprender a hablar o para aprender a guardar. Hemos escuchado historias de todo tipo", contaron emocionados.

Pica Pica en el teatro

Las canciones que más sorprendieron

Aunque cada producción está realizada con el mismo compromiso, algunas lograron un impacto que ni ellos mismos esperaban.

"Jamás creíamos que una canción iba a ser tan bien recibida", reconocieron al mencionar éxitos como El baile de la momia, El baile de la fruta, El cable trotón, El niño está malito y el popular Popurrí del autobús.

Todas ellas comparten una característica: combinan diversión con mensajes educativos para los más chicos.

Un espectáculo para toda la familia

Uno de los aspectos que diferencia a Pica-Pica es que sus shows están pensados para que los disfruten tanto los niños como los adultos.

"Los espectáculos de Pica-Pica están planteados para todo el mundo, no solo para los niños, sino también para los padres. Los padres son muy groupies de Pica-Pica, ya lo vas a ver", bromearon.

Según explicaron, el objetivo principal es generar recuerdos compartidos entre padres e hijos.

"Sentimos que una de las cosas por las que invitamos a ver Pica-Pica es porque dejamos un buen recuerdo en todas las familias. Es una fiesta en familia y se llevan un recuerdo para siempre", afirmaron.

Cuando tuvieron que definir el proyecto en apenas tres palabras, la respuesta fue tan simple como contundente: sus tres nombres.

Sueños pendientes y futuras colaboraciones

Consultados sobre posibles colaboraciones, adelantaron que continúan trabajando con distintos artistas para su canal oficial de YouTube, aunque prefirieron mantener en secreto los próximos anuncios.

El año pasado realizaron proyectos junto a Pocoyó, artistas mexicanos, italianos y también argentinos, pero aseguran que todavía hay muchas sorpresas por venir.

Y cuando llegó el momento de imaginar el futuro, aparecieron respuestas tan divertidas como sinceras. Entre risas, Nacho pidió "una prótesis de rodilla" y "tener pelo". Pero también se animaron a soñar en grande.

"Yo quiero que hagamos una colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso", confesó Emi.

"Yo quiero una colaboración con Shakira", manifestó Belén.

Más allá de los nombres, coinciden en que el verdadero sueño es seguir recorriendo escenarios y acompañando a las familias como lo vienen haciendo desde hace más de una década.

"Seguir trabajando con esta recepción que el público nos da en el canal de YouTube y en la gira ya es cumplir un sueño", aseguraron.

Antes de despedirse, reflexionaron sobre qué los inspira cada vez que suben al escenario. La respuesta combina recuerdos de la infancia, deseos personales y la necesidad de crear algo propio.

"Hay un poco de todo eso. Pero sobre todo vivir el aquí y el ahora. Una de las cosas más divertidas es que la pasamos bien nosotros tres ahí, en vivo y en directo. Hay algo de la magia de estar presentes y conectar entre nosotros para que después eso se refleje afuera".

Con esa fórmula que mezcla música, humor, aprendizaje y cercanía, Pica-Pica buscará volver a conquistar al público argentino durante las próximas vacaciones de invierno.