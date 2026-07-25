"Hairspray" superó los 50.000 espectadores y celebra sus primeras 50 funciones
La superproducción encabezada por Damián Betular en el Teatro Coliseo arrasa en la taquilla durante estas vacaciones de invierno.
Hay obras que marcan la temporada y, sin dudas, Hairspray se convirtió en el indiscutible fenómeno teatral del año. A puro ritmo, color y con una respuesta multitudinaria de los espectadores que colman la sala en cada función, la superproducción dirigida por Fer Dente alcanzó un hito inolvidable al celebrar sus primeras 50 funciones con más de 50.000 entradas vendidas.
El suceso de taquilla, que posiciona al espectáculo como el plan favorito de las vacaciones de invierno en la Ciudad, viene acompañado de un notable reconocimiento de la crítica: la obra cosechó 9 nominaciones a los Premios Pinti, coronando el altísimo nivel de su puesta en escena internacional.
Un éxito consolidado sobre el escenario
El fervor del público encuentra su explicación en una propuesta arrolladora que combina música en vivo, coreografías impactantes y un elenco de primer nivel integrado por Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, con la consagratoria e inolvidable interpretación de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad.
Con hits inoxidables como Buen día Baltimore, Bienvenida a los 60´s y Quién nos va a parar, la historia de Tracy Turnblad continúa emocionando a grandes y chicos, celebrando los valores de la diversidad, la inclusión y la alegría en cada función.
Datos de "Hairspray"
- Espectadores: Más de 50.000 personas cautivadas.
- Funciones: Celebración de las primeras 50 funciones a sala llena.
- Distinciones: 9 nominaciones a los Premios Pinti.
- Sede: Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA).
- Horarios: Miércoles a sábados 20 h | Domingos 18 h.
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