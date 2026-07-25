"Hairspray" superó los 50.000 espectadores y celebra sus primeras 50 funciones

Hay obras que marcan la temporada y, sin dudas, Hairspray se convirtió en el indiscutible fenómeno teatral del año. A puro ritmo, color y con una respuesta multitudinaria de los espectadores que colman la sala en cada función, la superproducción dirigida por Fer Dente alcanzó un hito inolvidable al celebrar sus primeras 50 funciones con más de 50.000 entradas vendidas.