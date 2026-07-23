Leticia Brédice vuelve a los escenarios con "Milagros", una obra de fuerte carga emocional
La actriz volverá a los escenarios durante el mes de septiembre con una propuesta de fuerte impronta personal que se presentará en el Teatro Santa María.
Leticia Brédice regresa a los escenarios con "Milagros", una obra de fuerte impronta personal que debutará el viernes 4 de septiembre en el Teatro Santa María.
Con producción de Darío Arellano, la propuesta se presentará todos los viernes del mes a las 21.
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Ticketek.
Leticia Brédice y la intimidad de "Milagros"
Lejos de un unipersonal convencional, "Milagros" plantea una experiencia escénica donde el teatro, la performance y la confesión se entrelazan para construir un relato profundamente emocional. La obra fue escrita por Leticia Brédice junto a Cristian Morales, quien además dirige la puesta y participa activamente en escena.
La historia gira en torno a María de los Milagros Figueroa Alcorta, una mujer que decide alquilar un teatro con un objetivo muy particular: compartir todo aquello que nunca pudo expresar. A partir de ese punto de partida, los recuerdos, el humor, el dolor y la imaginación comienzan a mezclarse en un recorrido donde los límites entre la ficción y la realidad se desdibujan.
En ese contexto, el público deja de ocupar un rol pasivo y pasa a formar parte de una experiencia íntima en la que cada función encuentra un desarrollo distinto gracias al vínculo que se genera con los espectadores.
Temas universales en "Milagros"
Más que ofrecer respuestas cerradas, "Milagros" propone reflexionar sobre temas universales como la identidad, la memoria, las pérdidas, el amor y la posibilidad de volver a empezar. La puesta apuesta a una narrativa sensible y emotiva que busca interpelar al espectador desde lo más humano.
La obra nació a partir de un momento muy significativo en la vida de Leticia Brédice y terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más personales de su carrera. El resultado es una propuesta atravesada por la honestidad y la búsqueda artística que caracteriza a la actriz desde sus comienzos.
Trayectoria de Leticia Brédice en cine y televisión
Con más de treinta años de trayectoria, Brédice se consolidó como una de las intérpretes más reconocidas del país. En cine participó de películas como "Cenizas del Paraíso", "Plata Quemada", "Nueces para el amor", "Apariencias" y "La Patota", entre muchas otras.
En televisión también dejó su huella con trabajos en ficciones como "Gasoleros", "Mujeres Asesinas", "Locas de Amor", "El Elegido" e "Historia de un Clan", mientras que sobre los escenarios construyó una sólida carrera interpretando personajes de gran complejidad y apostando siempre por propuestas de fuerte contenido artístico.
Ganadora de premios Martín Fierro, ACE, Cóndor de Plata y otros importantes reconocimientos, Leticia Brédice vuelve ahora al Teatro con una obra que reafirma su permanente inquietud por explorar nuevos lenguajes escénicos y ofrecer experiencias diferentes al público.
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