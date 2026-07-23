Leticia Brédice vuelve a los escenarios con "Milagros", una obra de fuerte carga emocional

En ese contexto, el público deja de ocupar un rol pasivo y pasa a formar parte de una experiencia íntima en la que cada función encuentra un desarrollo distinto gracias al vínculo que se genera con los espectadores.

Temas universales en "Milagros"

Más que ofrecer respuestas cerradas, "Milagros" propone reflexionar sobre temas universales como la identidad, la memoria, las pérdidas, el amor y la posibilidad de volver a empezar. La puesta apuesta a una narrativa sensible y emotiva que busca interpelar al espectador desde lo más humano.

La obra nació a partir de un momento muy significativo en la vida de Leticia Brédice y terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más personales de su carrera. El resultado es una propuesta atravesada por la honestidad y la búsqueda artística que caracteriza a la actriz desde sus comienzos.

Trayectoria de Leticia Brédice en cine y televisión

Con más de treinta años de trayectoria, Brédice se consolidó como una de las intérpretes más reconocidas del país. En cine participó de películas como "Cenizas del Paraíso", "Plata Quemada", "Nueces para el amor", "Apariencias" y "La Patota", entre muchas otras.

En televisión también dejó su huella con trabajos en ficciones como "Gasoleros", "Mujeres Asesinas", "Locas de Amor", "El Elegido" e "Historia de un Clan", mientras que sobre los escenarios construyó una sólida carrera interpretando personajes de gran complejidad y apostando siempre por propuestas de fuerte contenido artístico.

Ganadora de premios Martín Fierro, ACE, Cóndor de Plata y otros importantes reconocimientos, Leticia Brédice vuelve ahora al Teatro con una obra que reafirma su permanente inquietud por explorar nuevos lenguajes escénicos y ofrecer experiencias diferentes al público.