Picante mano a mano: Thiago Medina sorprendió al contar por qué no quiere tener más hijos
El exGran Hermano reveló en una entrevista con Daniela Celis que no planea volver a ser padre, aunque confesó que en el futuro le gustaría adoptar.
Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a compartir un espacio frente a cámaras, a meses de haber confirmado su separación. Esta vez, el encuentro ocurrió en un streaming de Luzu TV, donde repasaron su historia de amor, la llegada de sus hijas y los motivos que terminaron por alejarlos.
Entre risas, confesiones y momentos emotivos, una declaración del joven de González Catán fue la que más ruido generó: aseguró que no quiere tener más hijos. “Por ahora no, tengo a mis dos hijas y todavía tengo para rato. Más adelante me gustaría adoptar, pero no quiero volver a pasar por un embarazo”, lanzó Medina.
Con sus palabras en el aire, fue dejando en claro que su decisión está atravesada por la experiencia que vivió junto a Celis durante la gestación de las gemelas. “No la pasé bien en el embarazo”, agregó. Las palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente comenzaron a multiplicarse las reacciones en redes sociales.
Muchos usuarios cuestionaron la forma en que Medina relató su experiencia, recordando que quien llevó adelante el embarazo fue Celis. Sin embargo, otros defendieron su postura, señalando que el proceso también impacta en la pareja desde lo emocional y lo cotidiano.
Daniela, por su parte, explicó que aquel período fue complejo para ambos: “Tuvimos un embarazo muy fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, eran dos bebés y ninguno de los dos la pasó bien. Pero reconozco que Thiago me ayudó muchísimo”.
Más allá de las diferencias, Celis dejó claro que, a pesar de las dificultades, el vínculo como padres sigue intacto. Incluso recordó que en su momento habían evaluado la posibilidad de adoptar, lo que abre la puerta a que esa idea se concrete en el futuro.
La polémica se encendió porque muchos interpretaron la frase de Thiago como una minimización de lo vivido por su ex. Sin embargo, el ex Gran Hermano reiteró que su intención no fue restar importancia al esfuerzo de Celis, sino explicar por qué no desea volver a pasar por un proceso tan demandante.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario