Piden que la exmujer de El Polaco sea inhabilitada para manejar por poner a su hija de 12 años al volante
Valeria Aquino quiso compartir un momento emocionante en las redes sociales, pero -en vez de eso- expuso a la nena a un peligro inminente en una ruta.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó en las últimas horas que se inhabilite la licencia de conducir de Valeria Aquino, la expareja del Polaco que se volvió viral este viernes al compartir un video de su hija de 12 años manejando en una ruta.
"Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar", expresó Aquino al compartir las imágenes de Alma Cwirkaluk, la hija que comparte con el Polaco, que hacía su precoz debut en lo que parecía ser una ruta en medio del campo.
Las críticas no tardaron el llegarle a Aquino, que por el ángulo de su cámara y la escena que salió en el video se puede deducir que estaba sentada en el asiento del acompañante mientras su hija hacía la experiencia de manejar en tierra.
Aquino no es la primera persona que aprovecha el verano para enseñar a manejar, pero con apenas 12 años su hija podría ser demasiado joven para enfrentarse a desafíos difíciles al volante, desde esquivar a un animal en el camino hasta lidiar con un vecino que levanta polvo.
De paso, nadie lo publicita en sus redes sociales en Navidad, mucho menos si es en una cuenta de Instagram con miles de seguidores. De hecho, las primeras denuncias llegaron por parte del público.
Con eso en mente, desde la ANSV iniciaron acciones administrativas para que enfrente las consecuencias de exponer a su hija a una situación peligrosa, violando además la Ley Nacional de Tránsito, en la que queda terminantemente prohibido que los menores de edad manejen vehículos.
Además, los funcionarios notaron que la nena no llevaba el cinturón de seguridad bien puesto, lo que constituye un agravante.
Por su parte, El Polaco evitó meterse en la polémica viral y aseguró este viernes que no estaba al tanto del video. Sí se mostró indignado por la situación.
"No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró el cantante.
