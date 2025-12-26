Piden que la exmujer de El Polaco sea inhabilitada para manejar por poner a su hija de 12 años al volante

Con eso en mente, desde la ANSV iniciaron acciones administrativas para que enfrente las consecuencias de exponer a su hija a una situación peligrosa, violando además la Ley Nacional de Tránsito, en la que queda terminantemente prohibido que los menores de edad manejen vehículos.

Además, los funcionarios notaron que la nena no llevaba el cinturón de seguridad bien puesto, lo que constituye un agravante.

Por su parte, El Polaco evitó meterse en la polémica viral y aseguró este viernes que no estaba al tanto del video. Sí se mostró indignado por la situación.

"No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró el cantante.