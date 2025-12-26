La ex de El Polaco filmó a su hija ¡de 12 años! manejando en plena ruta

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y abrió un intenso debate. Por un lado, muchos usuarios cuestionaron que una menor de edad maneje un vehículo, aun tratándose de una zona de campo y con cinturón de seguridad.

Por otro, hubo quienes se mostraron comprensivos y aseguraron haberse iniciado en la conducción a esa misma edad, de la mano de sus padres.

En Puro Show revelaron que el padre de la menor no estaba al tanto de la filmación y se encontraba indignado por la situación. " No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró.

Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, optó por no opinar sobre el tema ya que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor. " Yo no me meto en eso", respondió.