La ex de El Polaco filmó a su hija ¡de 12 años! manejando en plena ruta
La expareja del cantante compartió un video de su hija al volante y las imágenes generaron un intenso revuelo en redes sociales.
Alma Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, quedó en el centro de la polémica luego de que su madre publicara un video en el que se la ve manejando un auto a los 12 años.
Las imágenes fueron compartidas por Aquino en su cuenta de Instagram y muestran a la menor conduciendo por un camino rural. Junto al video, la ex pareja del cantante escribió: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.
El video fue presentado en Puro Show y desató el debate sobre los niños al volante. “La ex mujer del Polaco subió en las redes sociales, en Instagram, una historia muy polémica. Esta historia que tiene que ver con su hija manejando en la ruta y es una historia que va a generar realmente un impacto y una polémica porque ¿qué está haciendo una nena de 12 años manejando en una ruta?”, introdujo Matías Vázquez al presentar el material.
En pantalla se observaron imágenes del camino rural y del interior del vehículo. “Se ve la imagen, se ve una ruta, se ve un campo, de hecho a este video le sigue una imagen de Valeria Aquino que es la ex, con el cinturón en el lado del acompañante, con lo cual llamó muchísimo la atención, porque obviamente, está muy mal. La pregunta es qué hace una madre filmando a una niña”, acotó Nancy Duré.
Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y abrió un intenso debate. Por un lado, muchos usuarios cuestionaron que una menor de edad maneje un vehículo, aun tratándose de una zona de campo y con cinturón de seguridad.
Por otro, hubo quienes se mostraron comprensivos y aseguraron haberse iniciado en la conducción a esa misma edad, de la mano de sus padres.
En Puro Show revelaron que el padre de la menor no estaba al tanto de la filmación y se encontraba indignado por la situación. " No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró.
Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, optó por no opinar sobre el tema ya que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor. " Yo no me meto en eso", respondió.
