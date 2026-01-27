Pidieron la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima.

Se trata de un informe hecho por profesionales tras una entrevista con la actriz con preguntas determinadas que fue elevado en las últimas horas a la fiscal del caso.

Allí se determinó el nivel de riesgo en el que se encuentra Gaetani, quien -hay que recordar- se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio.

“Alto riesgo”, indica el informe de las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima sobre la situación de Gaetani, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

“El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales tras la charla con Gaetani.

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.