Pidieron la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani
La decisión fue tomada por la querella tras escuchar el relato de la actriz Romina Gaetani por un episodio de gravedad ocurrido en el country de su ex pareja.
En medio de la causa por violencia de género, la querella pidió la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani. El pedido formal llegó este martes a primera hora, luego de escuchar el relato de la actriz.
“La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, detalló el periodista Mauro Szeta. La solicitud se enmarca en el "delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género".
De acuerdo a la información brindada por Szeta, la decisión de la querella se tomó luego del testimonio de Romina Gaetani, cuyo relato fue evaluado por los especialistas como de riesgo alto, un factor determinante para avanzar con la medida judicial.
En estos momentos, se aguarda la definición de la Justicia sobre el pedido presentado. Cabe destacar que rige una prohibición de acercamiento de 300 metros.
Qué concluyeron los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani
Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima.
Se trata de un informe hecho por profesionales tras una entrevista con la actriz con preguntas determinadas que fue elevado en las últimas horas a la fiscal del caso.
Allí se determinó el nivel de riesgo en el que se encuentra Gaetani, quien -hay que recordar- se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio.
“Alto riesgo”, indica el informe de las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima sobre la situación de Gaetani, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.
“El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales tras la charla con Gaetani.
El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario