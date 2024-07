Pilar Smith confirmó su separación: "Me quedo con los mejores recuerdos"

Embed - ENIGMÁTICO LAM: se separó PILAR SMITH

Después de esto, agregó: "Se separó de su novio por desgaste, fin del amor. Está muy triste me dijo hoy. Le pregunté, me dijo que si. Yo sabía del romance cuando empezó porque trabajaba con Pilar en la radio cuando empezaron". Aunque, lo cierto es que la información de De Brito no terminó allí.

Esto es porque en el medio de su revelación, Leo Arias, quien ahora trabaja con Pilar Smith en Gossip le escribió a Ángel asegurando que su compañera tiene nueva pareja. "Leo Arias, compañero de Pilar Smith, me puso que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver Bossi, su ex, hace unos días", dijo en primicia el conductor.

Sin embargo, ante los diferentes rumores que se generaron en torno a la noticia de su separación, fue la misma Smith quien decidió hablar al respecto. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista rompió el silencio. "Estoy triste, sola y acompañada por mi familia y amigos. No hubo terceros. Me quedo con los mejores recuerdos de estos hermosos 5 años", comenzó diciendo.

Finalmente, sentenció: "Estoy triste, pero es lo que sucedió". Fue así cómo Smith pidió privacidad para afrontar su separación en paz y no volvió a hablar de lo sucedido.