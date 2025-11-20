Pimpinela anunció su vuelta a los escenarios argentinos en 2026: "Noticias del Amor"

La gira comenzará el 10 de enero de 2026 en Mar del Plata, en el Polideportivo, y culminará el 18 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, en el Día de las Madres.

Durante este tiempo, el dúo visitará varias ciudades, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta.

"Nuestra vida es una gira. Lo planteamos al principio y es un estilo de vida", comentó Joaquín.

El nuevo espectáculo -anticipan- es una experiencia diferente a cualquier otro concierto. Es un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo que invita a recorrer cómo cambiaron el amor y las relaciones de pareja a través de las décadas. Con una puesta en escena innovadora, Lucía y Joaquín se convierten en presentadores de noticias que, en tono de comedia, recrean las eternas discusiones de pareja mientras emocionan a seguidores de todas las edades con su estilo único, mezcla de música y teatro.

Los hermanos Galán se mostraron emocionados por regresar a los escenarios argentinos y compartir su música con el público. Las fechas oficiales de la gira se anunciarán en los próximos días.

Con más de cuatro décadas de carrera, el dúo Pimpinela sigue siendo un referente de la música en español y su regreso a Argentina es una gran noticia para sus seguidores.