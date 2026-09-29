La medida urgente que tomó la justicia contra el Pity Álvarez luego de que intentara escaparse del Hospital

Antecedentes médicos

Días atrás, la Clínica Dharma informó que el paciente fue evaluado el 23 de septiembre y que en ese momento se determinó riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros, por lo que consideró que presentaba criterio de internación psiquiátrica. Según ese informe, esa conclusión no se volcó en la documentación habitual porque se suele esperar el alta clínica para realizar la indicación y derivación, y todavía quedaban pendientes varios estudios médicos. El mismo texto agregó que, debido al cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, se evaluó la existencia de criterio de internación psiquiátrica por riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros.