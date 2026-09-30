El juicio a Pity Álvarez quedó en pausa y ordenaron una nueva evaluación sobre su estado

Acerca del futuro del debate, comentó: "El tribunal anticipó que, por más que se suspenda el juicio por cuatro meses, no se va a anular por una jurisprudencia que tiene el propio tribunal".

En este sentido, Fernando Burlando, abogado querellante, también habló y añadió: "El juicio no se puede suspender por más de 10 días. Sin perjuicio de eso, el tribunal aclaró que hay ya antecedentes y que no habría problema en que esta circunstancia ocurra".

"Creo que las últimas conductas de Álvarez son un llamado de atención. Reitero, para evitar futuras nulidades es perfecto lo que ha hecho el tribunal", concluyó Burlando.

Esta medida se supo en la audiencia desarrollada este miércoles, 24 horas después de que se conozca la internación forzosa de Pity por 90 días debido a que "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros".