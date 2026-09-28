Amenazaron de muerte a Fernando Burlando durante el juicio contra Pity Álvarez
El abogado de la familia de Cristian Díaz recibió un mensaje intimidatorio y realizó una presentación para dejar constancia ante la Justicia.
Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Díaz en el juicio contra Pity Álvarez, fue amenazado de muerte a través de un mensaje de audio que recibió en su teléfono celular, que fue informado durante la reanudación de las audiencias por el crimen cometido en 2018.
El encargado de poner la situación en conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fue Fabián Améndola, abogado de la querella, quien explicó que Burlando había recibido un mensaje intimidatorio el viernes alrededor de las 11 de la mañana y posteriormente dejó constancia de lo sucedido ante la Justicia.
Qué decía el mensaje recibido por Fernando Burlando
Durante la audiencia, relataron que el autor del audio cuestionó la intervención de su colega en la causa y lo acusó de "atacar a Pity" por representar a la familia de Díaz.
El hombre también se refirió a Cristian Díaz y sostuvo que "estaba bien muerto", además de amenazar a Burlando y advertirle que lo esperaría a la salida del tribunal, donde habría expresado: "Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes".
Améndola decidió informar lo sucedido cuando se reanudó la audiencia, luego de que el presidente del tribunal diera paso al secretario para mencionar a los testigos citados para la jornada, momento en el que el abogado pidió la palabra para dejar constancia de la intimidación: "Para que se tenga conocimiento hago esta mención", señaló antes de explicar que Burlando había recibido una amenaza mediante un mensaje de audio.
En tanto, Fernando Burlando decidió formalizar la situación y ponerla en conocimiento de la Justicia, mientras el debate continúa con la declaración de los testigos previstos para las distintas jornadas.
Burlando apuntó contra Pity Álvarez: "Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico"
El presente de Cristian "Pity" Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena por su situación judicial y su estado de salud. En las últimas horas, el músico chocó en una estación de servicio de La Paternal y se retiró del lugar. Posteriormente, fue internado en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva, por la que permanece en terapia intermedia.
Mientras continúa hospitalizado, surgieron posiciones enfrentadas entre la defensa del artista y la querella que representa a la familia de la víctima. El principal punto de discusión pasa por las condiciones en las que Álvarez debe afrontar el proceso judicial y la atención que requiere por su situación de salud.
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