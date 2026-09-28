Amenazaron de muerte a Fernando Burlando durante el juicio contra Pity Álvarez

En tanto, Fernando Burlando decidió formalizar la situación y ponerla en conocimiento de la Justicia, mientras el debate continúa con la declaración de los testigos previstos para las distintas jornadas.

Burlando apuntó contra Pity Álvarez: "Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico"

El presente de Cristian "Pity" Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena por su situación judicial y su estado de salud. En las últimas horas, el músico chocó en una estación de servicio de La Paternal y se retiró del lugar. Posteriormente, fue internado en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva, por la que permanece en terapia intermedia.

Mientras continúa hospitalizado, surgieron posiciones enfrentadas entre la defensa del artista y la querella que representa a la familia de la víctima. El principal punto de discusión pasa por las condiciones en las que Álvarez debe afrontar el proceso judicial y la atención que requiere por su situación de salud.