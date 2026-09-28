Video: así fue el momento en que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú

El pedido de la defensa de Pity Álvarez

El intento de escape se produjo después de que la defensa volviera a solicitar la suspensión del juicio debido al estado de salud del artista. Por el momento, la querella y la Fiscalía se opusieron al planteo.

Luego de deliberar, el Tribunal dispuso ampliar la evaluación de salud mental del Álvarez y resolvió continuar con el debate mediante una conexión virtual desde el Hospital Tornú. Para eso, se estableció un cuarto intermedio y se intentó trasladar a Álvarez a una habitación común desde la que pudiera conectarse.

Según explicó Queijeiro, cuando llegó al hospital se encontró con que desde terapia intermedia no era posible realizar la conexión y tampoco podía ingresar porque no es familiar del músico: "Le informé al Tribunal, que mandó un oficio para que lo pasaran a una sala común. Es una locura, no hay jurisprudencia de algo así".

La adicción del Pity Álvarez y los límites de la salud mental

En cuanto a la situación de consumo del músico y Sebastián Queijeiro explicó por qué, pese a su adicción, no permanece internado en una institución especializada.

"Las pericias no le están dando bien porque están detectando que hay un consumo activo que nunca ha parado. Cocaína es una de las drogas, también detectaron que se inyecta morfina", contó el abogado del músico, Sebastián Queijeiro.

Y agregó: "Hay un problema enorme con la ley de salud mental. Las internaciones son voluntarias. ¿Qué persona enferma con abstinencia se va a querer quedar adentro de un centro de rehabilitación?".

"El daño que él tiene no es recuperable, pero necesita tratamiento de por vida para que su salud siga bien", remarcó.

En este sentido, el letrado sostuvo: "Cristian es una víctima, no solo del consumo del que hace años todos se reían y no estuvo el Estado para ayudarlo".