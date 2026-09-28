Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado y suspendieron la audiencia del juicio

Los testimonios de la defensa

Antes de la suspensión, el tribunal había escuchado a tres testigos propuestos por la defensa, entre ellos Cristina Congiú, madre de Pity Álvarez, quien se refirió a la relación entre su hijo y Díaz.

Durante su declaración, contó que el músico le había relatado que sufría una situación de "acoso permanente" por parte de la víctima y aseguró que ella misma se había sentido intimidada durante algunos encuentros con Díaz en el barrio Samoré.

En una audiencia anterior también había declarado un vecino que intervino en la pelea entre Álvarez y Díaz, cuyo homicidio ocurrió en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.