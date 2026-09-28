Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado y suspendieron la audiencia del juicio
El músico sufrió una crisis cuando intentaban trasladarlo para que participara de manera virtual del debate por el crimen de Cristian Díaz.
La audiencia del juicio contra Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz debió ser suspendida luego de que el músico sufriera una crisis nerviosa e intentara escaparse del Hospital Tornú, donde se encuentra internado, mientras lo trasladaban para participar de manera virtual del debate.
La jornada había comenzado poco después de las 11, con los testimonios previstos de una perito, un sacerdote y cuatro testigos restantes que tienen identidad reservada. Durante la audiencia, además, se informó al tribunal sobre la amenaza que recibió Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima.
A poco de iniciarse el debate, la defensa del músico volvió a solicitar la suspensión del juicio debido al estado de salud del músico, planteo al que se opusieron la querella y la Fiscalía: "No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente", sostuvo el abogado Javier Baños.
Luego de deliberar, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 resolvió ampliar la evaluación sobre el estado de salud mental de Pity Álvarez y dispuso continuar con la audiencia, aunque estableció un cuarto intermedio para intentar conectar al músico de manera virtual desde el Hospital Tornú, donde permanece internado.
Cuando intentaron trasladarlo desde terapia intermedia hacia una sala común para establecer la comunicación mediante una computadora, Álvarez sufrió una crisis nerviosa y, según trascendió, habría intentado escapar del establecimiento. Ante esta situación, fue contenido y trasladado nuevamente a la habitación donde se encontraba, mientras que el tribunal resolvió suspender la audiencia.
Los testimonios de la defensa
Antes de la suspensión, el tribunal había escuchado a tres testigos propuestos por la defensa, entre ellos Cristina Congiú, madre de Pity Álvarez, quien se refirió a la relación entre su hijo y Díaz.
Durante su declaración, contó que el músico le había relatado que sufría una situación de "acoso permanente" por parte de la víctima y aseguró que ella misma se había sentido intimidada durante algunos encuentros con Díaz en el barrio Samoré.
En una audiencia anterior también había declarado un vecino que intervino en la pelea entre Álvarez y Díaz, cuyo homicidio ocurrió en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario