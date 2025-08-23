MinutoUno

Playoffs en La Voz Argentina: quiénes son los artistas que se suman como ayudantes de coaches

Soledad Pastorutti, Miranda!, Lali Espósito y Luck Ra contarán con nuevos compañeros en la nueva etapa del certamen: los "Playoffs".

Terminaron los "Knockouts" y La Voz Argentina se prepara para afrontar los "Playoffs". Cabe señalar que, además de los coaches centrales del certamen de talento, la pantalla de Telefe contó con el Chaqueño Palavecino (Soledad Pastorutti), Emmanuel Horvilleur (Miranda!), Cazzu (Luck Ra) y Zoe Gotusso (Lali Espósito) durante la etapa que acaba de terminar, por lo que ahora habrá nuevos ayudantes para los jurados.

Para este nuevo tramo del exitoso ciclo de Telefe, otros artistas llegan a colaborar con sus colegas en las importantes decisiones que tendrán por delante.

Quiénes son los artistas que se suman como ayudantes de coaches

Juanes se suma al equipo de Soledad Pastorutti.

Tiago PZK colaborará con el Team Miranda!

Joaquín Levinton (Turf) será co-equiper de Lali Espósito

Joaquín Levinton, cantante de Turf.

La Konga estará junto a Luck Ra para esta nueva etapa

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Cuándo comienzan los "Playoffs" en La Voz Argentina

Los Playoffs de La Voz Argentina se podrán ver este domingo 24 de agosto desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

