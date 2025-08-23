Playoffs en La Voz Argentina: quiénes son los artistas que se suman como ayudantes de coaches

La Konga estará junto a Luck Ra para esta nueva etapa

la konga

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Cuándo comienzan los "Playoffs" en La Voz Argentina

Los Playoffs de La Voz Argentina se podrán ver este domingo 24 de agosto desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

image