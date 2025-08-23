Terminaron los "Knockouts" en La Voz Argentina: cuándo comienzan los "Playoffs"

Quiénes son los nuevos ayudantes de los coaches

Para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los concursantes, en esta etapa se sumarán nuevos referentes de la música actual. Juanes junto a Soledad, Tiago PZK con Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali, y La K’onga junto a Luck Ra serán co-coaches, brindando consejos a los artistas durante los ensayos previos a su performance.

Cuándo comienzan los "Playoffs" en La Voz Argentina

Los Playoffs de La Voz Argentina se podrán ver este domingo 24 de agosto desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

