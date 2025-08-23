Terminaron los "Knockouts" en La Voz Argentina: cuándo comienzan los "Playoffs"
El exitoso ciclo de talento de Telefe se prepara para una de sus instancias finales, con nuevos ayudantes para los coaches. ¡Enterate todo!
Telefe se prepara para el siguiente capítulo de La Voz Argentina, con el estreno de la fase de los "Playoffs". Después de una exitosa etapa de "Knockouts" que atrajo a una gran audiencia, el programa introduce un cambio importante: a partir de ahora, el público tendrá el poder de votar por sus concursantes favoritos.
Con la conducción de Nico Occhiato y la guía de los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!, todos los participantes que superaron la fase anterior regresarán al escenario este domingo para continuar su camino en la competencia.
En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina
En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.
De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
Quiénes son los nuevos ayudantes de los coaches
Para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los concursantes, en esta etapa se sumarán nuevos referentes de la música actual. Juanes junto a Soledad, Tiago PZK con Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali, y La K’onga junto a Luck Ra serán co-coaches, brindando consejos a los artistas durante los ensayos previos a su performance.
Cuándo comienzan los "Playoffs" en La Voz Argentina
Los Playoffs de La Voz Argentina se podrán ver este domingo 24 de agosto desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
