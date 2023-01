El Pocho Lavezzi busca reconquistar a su ex

“Lo que me cuentan es que parece ser que Cosentino, el ex de Daniela Urzi, no sale de la casa para no cruzarse con el Pocho después de que se agarraron a trompadas, el tema es que Cosentino se quiso hacer el vivo con Borges y tengo novedades de Borges y Lavezzi”, contó le contó la nfluencer Pochi a Juan Etchegoyen.