El Pocho Lavezzi habría sido estafado antes de su internación

Fue Juan Etchegoyen quien confesó que, al parecer, un amigo íntimo de El Pocho Lavezzi le quitó una importante cifra de dinero al ex jugador que jamás la pudo cobrar y es algo que le duele hoy en día. “Lo tiene angustiado y deprimido un tema de plata. Él mismo me lo confirmó, es algo que lo atormenta. Tiene que ver con una cifra de dinero importante que nunca cobró y lo que pasa con eso es que esa estafa la habría sufrido de un amigo. Eso le dolió muchísimo a él y todavía no puede superarlo”, comenzó el periodista.