El hermano del Pocho Lavezzi negó que el ex futbolista esté internado

Además, remarcó que lo está cuidando su hermano, para los momentos en los que se pone difícil, ya que se necesita alguien con fuerza, con carácter a su lado para contenerlo. Cerca está su novia, Guadalupe Tauro, y su hijo Tomás. No muchos más. Incluso, amigos cercanos están preocupados porque no tienen información y no lo pueden ver.

En el medio de todo esto, enojado, Diego Lavezzi lo mostró en redes sociales, y generó polémica. “Dejen de inventar pelotudeces. Respeto por él y la familia. ¿Internado?, las pelotas. Hablen del país, que ahora está mal de verdad”, fueron las palabras que le agregó a la foto que tal vez no era necesaria, pero que, en su enojo, no hizo más que exponerlo.

El duro posteo del hermano del Pocho Lavezzi

El hermano de Pocho Lavezzi enojado #LAM pic.twitter.com/4eyqL9SMH9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 22, 2023