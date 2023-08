Tras el furioso mensaje del Pocho Lavezzi, revelan a quién estaría dirigido

“Ahora hacé lo que quieras y como quieras, pero que sea en persona y de hombre, solo vos y yo, y no te animaste”, agregaba.

Y cerraba: “Te espero, campeón de cuenta bancaria. Vos sabés bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro, pero es claro que no te animaste”.

Al parecer, el furioso posteo que hizo Lavezzi hace dos semanas estaría dirigido al empresario Pablo Cosentino, expareja de Daniela Urzi, quienes mantuvieron una relación durante doce años hhasta el 2022 y tienen un hijo en común, según aseguró el periodista de chimentos Juan Etchegoyen

“Hablé con el Pocho de esta situación, le pregunté qué había pasado y para quién iba dirigido ese mensaje y él me dijo ‘nada, es un tema mío más que nada’. Lo que me dicen es que ese mensaje que puso él sería para el empresario Pablo Cosentino, conocido por ser el ex de Daniela Urzi”, dijo Etchegoyen.

Según él, al “investigar” aparecieron “datos escalabrosos”: “Me dijeron, por ejemplo, que en su momento Cosentino quiso seducir a Natalia Borges cuando ella estaba en pareja con Lavezzi. Prefiero no seguir profundizando porque todo lo que me dijeron es fuerte. Incluso, me comentaron que hace dos veranos se agarraron a trompadas Lavezzi y Cosentino en Uruguay, más precisamente en Punta del Este”, sentenció el periodista de chimentos.

