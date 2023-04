Polémica en el Bar vuelve a la TV y se confirmó quién será la conductora

La encargada de llevar adelante el ciclo será Marcela Tinayre y la propia conductora lo confirmó: "Tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres".

marcela tinayre

Según contó, "se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto, me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves conduciendo este ciclo? ‘Fántástico”, me dijeron, así que estoy encantada de la vida”.

Al respecto de ser la primera conductora femenina, expresó: "Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y yo, hoy fue muy picante. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien”, confesó.

“Que después de 60 años de "Polémica..." yo sea la primera mujer en conducirlo, me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Me gustó mucho y ojalá que a la gente también le guste mucho”, concluyó en diálogo con "Socios del espectáculo".