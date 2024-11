Polémica frase de Ciro en medio del regreso de Los Piojos: “Es más importante el iluminador que el bajista”

Según se explica en la descripción del video publicado en YouTube, la charla se dio “apenas unos días antes de que se anunciara el regreso de Los Piojos”. En ese contexto, el cantante lanzó una frase en tono humorístico, pero no cayó del todo bien.

Todo se desató cuando Ciro recordó que Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas que también participará de esta vuelta piojosa en lugar de Gustavo Tavo Kupinski, se había probado en Los Piojos cuando Daniel Piti Fernández había dejado el grupo en 2008.

Embed - CIRO EN COSQUÍN ROCK RADIO: cómo empezó, su machete de acordes y la genial anécdota con Los Piojos

En ese momento, eligieron a Juanchi Bisio, quien ocupó el puesto hasta la disolución de la banda en mayo de 2009. “Juan se había probado como violero en Los Piojos cuando se va Piti y no quedó por no saber los temas, básicamente. Y porque ya nos íbamos (de gira) a España. Y entonces lo llamo a Juan para decirle: ‘Che, me encanta cómo tocás pero no vas a quedar. Lamento que no sepas los temas porque la verdad que tocás muy bien’. Y él me dijo: ‘Gracias por avisar, nunca te avisan estas cosas. Si alguna vez querés encarar algo, llamame que yo te ayudo’. Entonces se terminan Los Piojos, lo llamo y me dice: ‘Yo te armo la banda, te busco un lugar...’”, comenzó recordando el cantante.

“Finalmente, de la banda que él me armó, solo quedó el bajista, Broder Bastos. Muy buen bajista. Una vez lo traje a Alfredo Toth (bajista de G.I.T., pero también productor de algunos de los discos piojosos junto a Pablo Guyot) para que me dé su opinión. Porque el bajista... Uno percibe, intuye, pero los únicos que escuchan a los bajistas realmente son los bajistas. Porque después es un quilombo descubrir qué carajo toca el bajista. Según el nivel de cómo toca, en volumen y claridad... Si no es un quilombo darte cuenta. Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. En cambio el bajo se puede cortar y cuando entre de nuevo, ‘tum tum’... ‘Ahí está, faltaba algo’, dice la gente. Pero nadie se dio cuenta de que se cortó el bajo”, dijo Ciro entre risas.

“Te va a agarrar el sindicato de bajistas”, le dijo Palazzo. Lejos de achicarse, le siguió la broma a Ciro: “Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista”, dijo entre más risas. “Exacto. Faltaba algo pero no sabía, no me había dado cuenta”, agregó Martínez.