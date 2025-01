Polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: ¿quiere llevarse a sus hijos a Turquía?

historia yanina1.jpg

"La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno le ofrece canjear los 4.000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía", detalló la mediática, aunque especificó que "el progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía", dejando en claro que se trata de Benjamín Vicuña, dado que es con el único que ha tenido más de un hijo.

historia yanina2.jpg

En este sentido, Latorre indicó: "Ella le dijo re textual, tras un ida y vuelta medio medio... ella se envalentona rápido. Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4.000 dólares y te ahorrás los colegios", habrían sido las frías palabras de la China Suárez a Vicuña.

historia yanina3.jpg

"Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes", lanzó Yanina Latorre sobre la negociación entre el actor chileno y la actriz argentina. "¿Y la vida, el colegio, la educación? Es una locura, estamos de acuerdo", sentenció.

historia yanina4.jpg

No obstante, la panelista de LAM manifestó que hay otra cuestión en torno a la tenencia de Magnolia y Amancio Vicuña: "El temita es que, por laburo, este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado... hasta que apareció en su vida el padre de América".

historia yanina5.jpg

Lo cierto es que, en medio de todo el escándalo, lo principal que está en juego es el bienestar emocional y psicológico de los niños: tanto de los que Eugenia Suárez tiene con Vicuña, como de Rufina, la hija en común con Nicolás Cabré.

Todo ello sin tener en cuenta que también están las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara. ¿Qué sucederá ante una eventual mudanza a Turquía de la nueva parejita?