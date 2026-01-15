Polémica en redes por una periodista que mostró la habitación donde murió Liam Payne

liam payne habitación periodista mexicana

“No creo en las casualidades”, expresó en su relato, una frase que fue especialmente cuestionada por los usuarios. Además, Berman registró imágenes del homenaje que fanáticos de Liam Payne mantienen en las inmediaciones del hotel, con flores, fotografías y mensajes dedicados al artista. En su descripción, aseguró que todavía se percibe la carga emocional de quienes se acercan al lugar para recordarlo, lo que reforzó aún más la sensibilidad del tema.