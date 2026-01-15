Polémica en redes por una periodista que mostró la habitación donde murió Liam Payne
Shanik Berman quedó en el centro de las críticas luego de contar y exhibir que se alojó en el mismo cuarto del hotel de Palermo donde falleció el ex One Direction.
La figura de la periodista mexicana Shanik Berman quedó envuelta en una fuerte controversia tras una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron y generaron rechazo en redes sociales. El motivo fue su decisión de mostrar públicamente que se hospedó en la misma habitación del hotel porteño donde murió Liam Payne, exintegrante de One Direction, un episodio que todavía conmueve a fanáticos del músico alrededor del mundo.
Berman, reconocida periodista de espectáculos y colaboradora habitual del programa Hoy, viajó a Buenos Aires junto a su hija Karla y eligió alojarse en el Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo. A través de su cuenta de TikTok, contó que se encontraba en la habitación 310, el mismo cuarto desde cuyo balcón cayó el cantante británico en octubre de 2024, hecho que provocó su fallecimiento a los 31 años.
En el video, la periodista no solo mencionó el número de la habitación, sino que además mostró el balcón y la vista hacia la piscina del hotel, mientras explicaba que desde ese lugar habría ocurrido la caída fatal. Según relató, su estadía en ese cuarto se dio por sugerencia del personal del hotel, ya que el establecimiento se encontraba completo y solo quedaba disponible esa habitación.
“No creo en las casualidades”, expresó en su relato, una frase que fue especialmente cuestionada por los usuarios. Además, Berman registró imágenes del homenaje que fanáticos de Liam Payne mantienen en las inmediaciones del hotel, con flores, fotografías y mensajes dedicados al artista. En su descripción, aseguró que todavía se percibe la carga emocional de quienes se acercan al lugar para recordarlo, lo que reforzó aún más la sensibilidad del tema.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Si bien algunos usuarios defendieron su derecho a contar la experiencia personal y señalaron que el hotel continúa funcionando con normalidad, una gran cantidad de comentarios criticó duramente la exposición del lugar y la manera en que fue relatada. Mensajes como “¿cuál es la necesidad?”, “otra imprudencia más” o cuestionamientos por haber etiquetado la cuenta oficial de Payne se repitieron con fuerza.
La muerte del cantante, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en Palermo, marcó un antes y un después para sus seguidores y para la industria musical. Por eso, la polémica reavivó el debate sobre los límites entre el interés periodístico, la experiencia personal y el respeto por una tragedia que aún permanece muy presente en la memoria colectiva.
