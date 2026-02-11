Por qué Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, nació en España y no en Argentina: "Nace donde..."

"Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha", cerró.

Por qué Dante Darín nació en España y no en Argentina

Finalmente, Chino Darín reveló las razones por las que decidieron que Dante naciera en España y no en Argentina: "En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos".

"La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó el actor emocionado, cerrando con un mensaje que refleja la prioridad a la comodidad y el bienestar de su pareja.

ursula cordero chino darin