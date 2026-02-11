Por qué Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, nació en España y no en Argentina: "Nace donde..."
Chino Darín habló tras el nacimiento de Dante, su primer hijo junto a Úrsula Corberó, y compartió con los medios cómo vivió los momentos del parto en Barcelona.
El lunes 9 de febrero se concretó el nacimiento de Dante, marcando un hito en la vida de Úrsula Corberó y Chino Darín. En declaraciones frente a la clínica, el actor describió las emociones de presenciar el nacimiento de su hijo en los brazos de su pareja y los primeros instantes con el bebé recién llegado.
“No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico”, explicó Darín, reflejando la intensidad de los días previos al nacimiento.
El actor además resaltó el estado de su pareja y cómo transitan los primeros días en familia: “Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia y los amigos”.
Consultado sobre el significado de la paternidad en su vida, Darín se mostró conmovido: “Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación”, sostuvo, reflejando la magnitud de esta nueva etapa personal.
El actor también confesó sus temores de no poder acompañar el parto por sus compromisos laborales en Argentina y destacó la importancia del apoyo de su círculo más cercano: “Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble".
"Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha", cerró.
Por qué Dante Darín nació en España y no en Argentina
Finalmente, Chino Darín reveló las razones por las que decidieron que Dante naciera en España y no en Argentina: "En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos".
"La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó el actor emocionado, cerrando con un mensaje que refleja la prioridad a la comodidad y el bienestar de su pareja.
