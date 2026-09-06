¿Por qué la respuesta de La Joaqui a Luck Ra puede leerse como un manifiesto feminista?

La respuesta de La Joaqui no es solo un descargo ante un ex. Es un reclamo de autonomía sobre la propia intimidad, una defensa del derecho a construir un presente sin que el pasado lo usurpe, y una advertencia sobre el poder del silencio femenino malinterpretado como sumisión. En un escenario donde no eligió la ruptura, su mensaje dice: "Lo acepté con dignidad, y mi vida ya no es asunto tuyo".

La Joaqui destrozó a Luck Ra, lo acusó de exponer su intimidad y confirmó su vínculo con Tiago PZK

"Tus propias decisiones hicieron mi duelo mucho más sencillo": duro descargo de La Joaqui

En el inicio de su descargo, La Joaqui le reprochó a Luck Ra la contradicción de pedir respeto mientras vulneraba su privacidad. "Hay algo que me resulta profundamente contradictorio decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", disparó, revelando además que el vínculo amoroso finalizó hace dos meses por decisión de él y de una manera "mucho más fría e irresponsable" de lo que se había contado hasta el momento.

La artista remarcó que durante este tiempo optó por el silencio para cuidar la imagen de su ex: "Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar".

Respecto al señalamiento sobre su nuevo vínculo con Tiago PZK —a quien Luck Ra catalogó como un ex amigo—, la cantante fue tajante al desmentir esa lectura interesada de los hechos: "Reducir toda esa historia a mi ex gran amigo no es contar la verdad, es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos".

Hacia el final, la intérprete rechazó las críticas sobre la velocidad con la que procesó su separación y le puso un freno definitivo a la exposición mediática de su intimidad: "Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero los duelos no tienen un tiempo reglamentario (...). Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la víctima (...). Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria", sentenció.