Luck Ra rompió el silencio tras las versiones de infidelidad y sorprendió con una revelación sobre La Joaqui

“Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, expresó.

Aunque Luck Ra no reveló el nombre de esa persona en su descargo, las versiones apuntan a que se trataría de Thiago PZK, artista que mantuvo una relación de amistad con el cordobés. De esta manera, sus palabras sumaron un nuevo elemento a las especulaciones en torno al presente amoroso de La Joaqui.

Luck Ra contó cómo atraviesa su presente tras separarse de La Joaqui

Más allá de la revelación, el artista buscó dejar en claro que la historia entre ambos pertenece al pasado y que cada uno continuó con su vida después de la separación.

“Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino”, señaló. En la misma línea, resumió su postura frente a la situación con otra reflexión: “Toca digerirlo y seguir. Todo pasa”.

Pese a las diferencias y a la distancia actual, Luck Ra aseguró que conserva los buenos recuerdos de la relación y valoró lo que significó compartir una etapa de su vida con La Joaqui.

“Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas, no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella”, sostuvo.

El cantante también aprovechó su descargo para referirse a cómo se encuentra sentimentalmente y descartó estar buscando iniciar una nueva relación en este momento: “No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra”.

De esta manera, Luck Ra buscó poner un límite a las especulaciones que surgieron a partir de las palabras de La Joaqui. Si bien ella no lo había señalado de manera directa cuando habló de las infidelidades que atravesó, el artista consideró necesario aclarar que, según su versión, nunca la engañó.

Finalmente, pidió que la relación pueda quedar definitivamente en el pasado y que ambos continúen sus respectivos caminos: “Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz le haga”.