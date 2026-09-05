Alerta de nieve este domingo en Buenos Aires en plena ola de frío polar: a qué hora y en qué zonas

Alerta de nieve este domingo en Buenos Aires en plena ola de frío polar. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Qué es el graupel y en qué se diferencia del granizo

El graupel —también conocido en la jerga meteorológica como nieve granulada o granizo blando— se forma cuando gotas de agua sobre-enfriada en las nubes congelan la superficie de los copos de nieve que van cayendo.

A diferencia de otros fenómenos, se distingue por tres factores centrales: