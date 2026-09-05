Alerta de nieve este domingo en Buenos Aires en plena ola de frío polar: a qué hora y en qué zonas
Tras registros de graupel, el pronóstico indica la probabilidad lluvias y nevadas en la región sur, con marcas térmicas que tocarán los cero grados.
La histórica y persistente masa de aire de origen antártico que se instaló con fuerza en territorio bonaerense continuará generando sorpresas meteorológicas durante el fin de semana, y vuelven a sorprender los pronósticos de nieve para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.
Luego de que los vecinos de Bahía Blanca reportaran la caída de graupel —pequeños gránulos de hielo blando— en la noche del viernes, el riguroso descenso térmico se profundizará en el cierre del fin de semana.
De acuerdo con el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un pronóstico de lluvias y nevadas para la madrugada de este domingo que afectará de manera directa a Bahía Blanca y a la vecina ciudad de Punta Alta.
Pronósticos de nieve: cómo seguirá el tiempo y las marcas térmicas previstas
El panorama de inestabilidad invernal comenzará a modificarse con las primeras luces del día. Según detalló el organismo oficial, las condiciones tenderán a mejorar de forma paulatina a partir de la mañana, dando paso a un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante el resto de la jornada dominical.
En cuanto al termómetro, el frío se hará sentir con crudeza: se espera una temperatura mínima extrema de 0 °C en las primeras horas del día —con alto riesgo de heladas matinales en las zonas periféricas—, mientras que la máxima alcanzará los 8 °C por la tarde, configurando un escenario plenamente gélido para toda la región austral de la provincia.
Qué es el graupel y en qué se diferencia del granizo
El graupel —también conocido en la jerga meteorológica como nieve granulada o granizo blando— se forma cuando gotas de agua sobre-enfriada en las nubes congelan la superficie de los copos de nieve que van cayendo.
A diferencia de otros fenómenos, se distingue por tres factores centrales:
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Textura opaca y blanda: Tienen el aspecto de pequeñas bolitas de icopor o gránulos blancos de hielo, de entre 2 y 5 milímetros.
Masa frágil: Al tocar el suelo o ser presionados con los dedos, se deshacen o rebotan de forma amortiguada sin romper vidrios ni dañar estructuras, a diferencia del granizo tradicional.
Proceso térmico: Requiere una atmósfera muy fría desde las capas medias hasta la superficie, permitiendo que la precipitación conserve su estructura granulada sin derretirse en el trayecto.
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