Qué pasa entre La Joaqui y Tiago PZK: la foto que los muestra juntos tras la ruptura de la artista con Luck Ra.

Las alarmas se encendieron durante la emisión del programa Puro Show (El Trece), cuando la panelista Pochi de Gossipeame reveló datos sobre una salida familiar que confirmaría el acercamiento entre ambos cantantes. "Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos", detalló la comunicadora, encendiendo las especulaciones sobre este incipiente vínculo.