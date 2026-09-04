Qué pasa entre La Joaqui y Tiago PZK: la foto que los muestra juntos tras la ruptura de la artista con Luck Ra
Ambos artistas fueron vistos juntos durante un paseo e, inmediatamente, se despertaron los rumores de romance. ¿La Joaqui ya olvidó a Luck Ra?
Tras confirmar su ruptura con Luck Ra hace algunos meses, La Joaqui volvió a quedar en el centro de las miradas en el mundo de la música urbana. Todo parece indicar que la artista estaría apostando nuevamente al amor, esta vez acompañada por otro referente de la escena del trap: Tiago PZK.
Las alarmas se encendieron durante la emisión del programa Puro Show (El Trece), cuando la panelista Pochi de Gossipeame reveló datos sobre una salida familiar que confirmaría el acercamiento entre ambos cantantes. "Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos", detalló la comunicadora, encendiendo las especulaciones sobre este incipiente vínculo.
Tras ser consultada sobre si podía respaldar sus dichos, la panelista indicó: "Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relació. Yo dije 'son amigos', pero en redes ya se está hablando de que son pareja", deslizó.
El llamativo gesto de Tiago PZK con La Joaqui
Cabe señalar que esta información incluyó un particular gesto por parte del intérprete que no pasó desapercibido, especialmente considerando las viejas bromas de la expareja de la cantante, quien solía compararse con un conocido personaje animado: "¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja".
Hasta el momento, ni La Joaqui ni Tiago PZK han salido a dar declaraciones ni a confirmar de manera oficial si la relación trasciende la amistad del ámbito musical. Aunque, en el caso de que efectivamente hayan iniciado una relación, es probable que mantengan todo bajo cautela, dada la reciente ruptura con el cordobés.
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