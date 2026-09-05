Tuli Acosta rompió el silencio en PH: Podemos Hablar: negó el romance con Luck Ra y confirmó acciones legales
La bailarina e influencer se refirió a los persistentes rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la separación de La Joaqui y el cantante.
La pista del clásico "punto de encuentro" de PH: Podemos Hablar, por Telefe, fue el escenario elegido por Tuli Acosta para poner fin a semanas de especulaciones, versiones cruzadas y hostigamiento digital tras la reciente ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.
En una de sus intervenciones más contundentes frente a las cámaras, la bailarina y campeona de Bailando 2023 desmintió categóricamente haber sido la tercera en discordia en la ruptura sentimental entre los populares cantantes, y dio un paso más al confirmar que llevó el caso a la justicia.
Frente a la consulta sobre el revuelo mediático que la tuvo en el centro de la escena, Tuli fue tajante al desvincularse de los motivos que derivaron en el final de la relación de los músicos y apuntó contra el rol de las redes sociales en la propagación de noticias falsas.
Tuli Acosta habló de una mediación y juicio: "Ya lo estoy tramitando"
Lejos de dejarlo como un mero chisme de la farándula digital, la influencer blanqueó que el tema excedió el plano mediático y adelantó las medidas que tomó para frenar los ataques.
"Se dijeron muchas mentiras. El rumor y el chisme que se me pusieron encima y la cartula atacaron mi dignidad y mi honor. Hay una realidad, que tenemos una cercanía con Facu de amistad", sostuvo la bailarina.
Sin esquivar nombres, Tuli confirmó que inició acciones legales contra la también creadora de contenido Alma Berezovski, popularmente conocida en las redes sociales como Alberre.
"...a lo legal y lo estoy tramitando. Ahora tenemos mediación. Personas que son jóvenes que están en la nueva generación, que son Alma y otro chico que hacen contenido en redes...", expresó la también influencer al aire, marcando un límite respecto al impacto que los rumores infundados tienen en su vida personal y profesional.
De esta manera, la artista dejó en claro que no tolerará campañas de difamación bajo el amparo de la viralidad digital, abriendo un frente judicial que promete sumar nuevos capítulos en el ecosistema de los influencers y las plataformas de streaming.
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