Tuli Acosta rompió el silencio en PH: Podemos Hablar: negó el romance con Luck Ra y confirmó acciones legales

Sin esquivar nombres, Tuli confirmó que inició acciones legales contra la también creadora de contenido Alma Berezovski, popularmente conocida en las redes sociales como Alberre.

"...a lo legal y lo estoy tramitando. Ahora tenemos mediación. Personas que son jóvenes que están en la nueva generación, que son Alma y otro chico que hacen contenido en redes...", expresó la también influencer al aire, marcando un límite respecto al impacto que los rumores infundados tienen en su vida personal y profesional.

De esta manera, la artista dejó en claro que no tolerará campañas de difamación bajo el amparo de la viralidad digital, abriendo un frente judicial que promete sumar nuevos capítulos en el ecosistema de los influencers y las plataformas de streaming.