Por qué Marcos Camino se había alejado de Los Palmeras previo a su trágico final

El desgaste físico derivado de décadas de traslados, shows nocturnos y exigencia profesional lo llevaron a priorizar su bienestar y a dar un paso al costado en el momento de mayor popularidad histórica de la banda.

El anhelo de tranquilidad y el refugio en la familia

Tras medio siglo al frente del acordeón y la conducción de uno de los fenómenos musicales más convocantes del país, los motivos de Marcos Camino para alejarse de Los Palmeras también respondieron a una necesidad personal de desconexión y refugio en su núcleo íntimo.

En su despedida, el artista confesó que deseaba volcar todas sus energías al hogar y disfrutar de la cotidianeidad que la rutina de los shows le había privado durante décadas:

"Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros —tengo cinco perros en mi casa— y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa. Me ha provocado mucha felicidad, mucha paz", sostuvo en aquel entonces, confiando la continuidad del proyecto a la calidad del resto de los integrantes.

La decisión de abandonar la actividad en vivo marcó el cierre de una época dorada para la cumbia santafesina, sirviendo hoy como el antecedente inmediato al triste desenlace que enluta a la cultura popular argentina.