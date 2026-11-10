Por qué Marcos Camino se había alejado de Los Palmeras previo a su trágico final
Tras conocerse la muerte de Marcos Camino, se recordaron los motivos de salud y familiares que lo llevaron a alejarse de los escenarios de Los Palmeras.
La triste noticia del fallecimiento de Marcos Camino, hallado sin vida este martes en su estudio de ensayo en Santa Fe en medio de peritajes preliminares que investigan si se quitó la vida, causó conmoción a nivel nacional. El histórico líder y acordeonista de Los Palmeras ya se encontraba apartado de la actividad artística.
El músico se había alejado de la banda, al menos de los escenarios; tras una meditada decisión que hizo pública a comienzos de este año.
Su alejamiento definitivo de las tablas no fue abrupto, sino la consecuencia de un desgaste físico acumulado a lo largo de más de 50 años de giras ininterrumpidas, sumado a la búsqueda de una vida más apacible junto a sus seres queridos.
Salud, edad y el pedido de una señal divina: por qué Marcos Caminos había dejado Los Palmeras
En febrero de este año, a través de un emotivo video institucional difundido en las redes oficiales de la agrupación cumbiera, el propio Camino comunicó a los fanáticos y a sus compañeros el fin de su etapa sobre los escenarios. En aquel mensaje, argumentó dos razones centrales: el impacto de la edad y el deterioro de su estado de salud.
"Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud. Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión", explicó el músico conmovido ante el resto del grupo.
El desgaste físico derivado de décadas de traslados, shows nocturnos y exigencia profesional lo llevaron a priorizar su bienestar y a dar un paso al costado en el momento de mayor popularidad histórica de la banda.
El anhelo de tranquilidad y el refugio en la familia
Tras medio siglo al frente del acordeón y la conducción de uno de los fenómenos musicales más convocantes del país, los motivos de Marcos Camino para alejarse de Los Palmeras también respondieron a una necesidad personal de desconexión y refugio en su núcleo íntimo.
En su despedida, el artista confesó que deseaba volcar todas sus energías al hogar y disfrutar de la cotidianeidad que la rutina de los shows le había privado durante décadas:
"Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros —tengo cinco perros en mi casa— y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa. Me ha provocado mucha felicidad, mucha paz", sostuvo en aquel entonces, confiando la continuidad del proyecto a la calidad del resto de los integrantes.
La decisión de abandonar la actividad en vivo marcó el cierre de una época dorada para la cumbia santafesina, sirviendo hoy como el antecedente inmediato al triste desenlace que enluta a la cultura popular argentina.
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