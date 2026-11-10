Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras
El reconocido músico tenía 76 años. Según el medio Aire de Santa Fe, el acordeonista de Los Palmeras se quitó la vida.
La música tropical argentina atraviesa una de sus jornadas más tristes y conmovedoras. En la tarde de este martes se confirmó el fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años. El legendario acordeonista, cofundador y alma gestora de Los Palmeras, fue encontrado sin vida en el interior de su estudio de grabación en la capital santafesina.
De acuerdo con las primeras informaciones y pericias policiales en el lugar, las autoridades investigan la hipótesis de un suicidio. El hallazgo se produjo durante las primeras horas de la tarde, desencadenando un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en el predio del músico.
Nota en desarrollo.-
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