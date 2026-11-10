VIDEO: el día que Marcos Camino y Los Palmeras hicieron bailar a Sudamérica con Colón de Santa Fe

Los desencuentros dirigenciales y la polémica foto con Lerche

A pesar del amor incondicional por los colores, la relación de Camino con las distintas dirigencias del club atravesó severos cortocircuitos. Durante la gestión de José Vignatti, el entorno de la banda denunció que el expresidente pretendía que Los Palmeras actuaran de forma gratuita en los eventos oficiales. Estas diferencias provocaron que el grupo no participara de los festejos por el primer título de la historia del club, obtenido el 4 de junio de 2021 frente a Racing en San Juan.