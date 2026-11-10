VIDEO: El día que Marcos Camino y Los Palmeras hicieron bailar a Sudamérica con Colón de Santa Fe
El líder de Los Palmeras falleció este martes a los 76 años. Su figura quedó ligada a la historia de Colón tras la final de la Copa Sudamericana 2019.
El fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años marca la partida de uno de los referentes de la cumbia santafesina y de uno de los hinchas más representativos de Colón de Santa Fe. El acordeonista y líder de Los Palmeras fue el arquitecto del vínculo que unió para siempre la música tropical con la identidad del pueblo sabalero.
"Soy Sabalero": el show que recorrió el mundo
El punto máximo de esta identificación se inmortalizó el 9 de noviembre de 2019 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, Los Palmeras irrumpieron en el campo de juego para interpretar "Soy Sabalero".
Ante miles de hinchas rojinegros emocionados hasta las lágrimas, la banda santafesina hizo bailar a todo el continente. Aunque el equipo terminó perdiendo aquella final por 3-1, el espectáculo musical trascendió el resultado deportivo y se convirtió en una postal imborrable del fútbol sudamericano, transformando la canción en un auténtico himno institucional.
Los desencuentros dirigenciales y la polémica foto con Lerche
A pesar del amor incondicional por los colores, la relación de Camino con las distintas dirigencias del club atravesó severos cortocircuitos. Durante la gestión de José Vignatti, el entorno de la banda denunció que el expresidente pretendía que Los Palmeras actuaran de forma gratuita en los eventos oficiales. Estas diferencias provocaron que el grupo no participara de los festejos por el primer título de la historia del club, obtenido el 4 de junio de 2021 frente a Racing en San Juan.
Más allá de las polémicas institucionales y los desencuentros de los últimos años, el legado de Marcos Camino en la cultura sabalera es innegable. Su pasión por los colores rojinegros trascendió los conflictos de turno y dejó como herencia una obra que pertenecerá para siempre a la memoria colectiva del club.
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