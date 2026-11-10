De qué murió Marcos Camino, el histórico miembro y fundador de Los Palmeras
En la tarde de este martes, se conoció la triste noticia de la muerte de Marcos Camino. El músico tenía 76 años.
Un manto de luto cubre a la cumbia santafesina: a los 76 años falleció Marcos Camino, alma materna y referente indiscutido de Los Palmeras. El histórico músico fue encontrado sin vida durante las primeras horas de la tarde de este martes en el interior de su estudio de ensayo y grabación.
Tras la alerta de las fuerzas de seguridad y el arribo del personal médico, los peritajes preliminares en la escena indicaron que las autoridades trabajan sobre la línea de un presunto suicidio. La noticia generó un inmediato impacto en la capital provincial y en la escena artística nacional.
Marcos Camino, el arquitecto del sonido santafesino en Los Palmeras
Fundada a comienzos de la década de 1970 bajo el nombre inicial de Sexteto Palmeras, la agrupación tuvo en Camino a su motor creativo e institucional. Tras asumir el mando del acordeón y los arreglos musicales, transformó el ritmo tropical de Santa Fe en un fenómeno transversal que trascendió fronteras de clases sociales y geografías.
Bajo su liderazgo, la banda inmortalizó clásicos de la cultura popular nacional como "El Parrandero", "Soy Sabalero" y "La Suavecita", alcanzando su punto culminante de convocatoria en hitos como el show del Estadio General Pablo Rojas antes de la final de la Copa Sudamericana 2019 o las colaboraciones orquestadas con la Filarmónica de Santa Fe.
Un retiro reciente y el dolor de los fanáticos
A comienzos de 2026, por razones de salud y edad, Camino había anunciado su retiro de los escenarios, cediendo el puesto de acordeonista en las actuaciones en vivo, pero manteniéndose como referente indiscutido del ensamble musical.
La noticia de su deceso generó una rápida conmoción en las redes sociales y en el ámbito artístico de todo el país. Diversas personalidades de la cultura, la política y el deporte manifestaron sus condolencias a la familia y allegados del artista, despidiendo al hombre que llevó el acordeón santafesino a lo más alto de la música popular.
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