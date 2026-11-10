Comunicado oficial de Los Palmeras tras la abrupta muerte de Marcos Camino: "Prudencia en la información"
Tras la partida de uno de sus referentes, la agrupación santafesina lanzó un sentido posteo en redes sociales.
Luego de conocerse el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante y fundador de Los Palmeras, la agrupación lo despidió en redes sociales lanzando un comunicado oficial, donde confirmaron su deceso y aseguraron que se trata de una dolorosa pérdida para todos.
"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", comenzaron indicando desde la banda.
Y sumaron: "Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento".
Por qué Los Palmeras pidieron "respeto, prudencia y responsabilidad en la información"
La aclaración de la reconocida banda apunta a la causa de muerte de Marcos Camino. De acuerdo a la última información trascendida, la hipótesis más contemplada por los investigadores es la de un suicidio, por lo que estas horas son clave para la investigación en torno a la muerte del músico.
Quién fue Marcos Camino, la pieza clave de Los Palmeras
Nacido en 1950, Marcos Camino no solo tocaba el acordeón: era el estratega musical y operativo del conjunto. Cuando asumió el liderazgo del entonces Sexteto Palmeras en los años 70, impuso un sonido de fuelles marcados y ritmo cadencioso que definió la identidad de la cumbia santafesina.
Junto a Deicas en la voz, Camino erigió un imperio de la música popular. Éxitos inmortales como "El Parrandero", "La Suavecita" y el fenómeno global de "Soy Sabalero" llevaron al grupo a conquistar escenarios impensados: desde teatros colmados hasta la histórica actuación con la Filarmónica de Santa Fe y la inolvidable presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019.
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