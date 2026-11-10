Comunicado oficial de Los Palmeras tras la abrupta muerte de Marcos Camino: "Prudencia en la información"

Por qué Los Palmeras pidieron "respeto, prudencia y responsabilidad en la información"

La aclaración de la reconocida banda apunta a la causa de muerte de Marcos Camino. De acuerdo a la última información trascendida, la hipótesis más contemplada por los investigadores es la de un suicidio, por lo que estas horas son clave para la investigación en torno a la muerte del músico.