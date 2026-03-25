Por qué Paul Anderson no está en la película de Peaky Blinders

Steven Knight, creador de la ficción, se refirió al tema sin entrar en polémicas y enmarcó la decisión dentro del rumbo que tomó la historia para esta nueva etapa cinematográfica. Según explicó, el film funciona como una continuación y a la vez un cierre de ciclo centrado en Tommy Shelby, lo que implicó redefinir la presencia de algunos personajes clave de la serie original.