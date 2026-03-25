Por qué Paul Anderson no está en la película de Peaky Blinders
El creador de la exitosa serie explicó el enfoque narrativo detrás de la decisión de no incluir a Arthur Shelby en el film que continuará la historia de Tommy Shelby.
En medio de la expectativa por el estreno de la película de Peaky Blinders, una de las grandes dudas de los fans pasó por la ausencia de Paul Anderson, quien interpretó a Arthur Shelby durante toda la serie.
Steven Knight, creador de la ficción, se refirió al tema sin entrar en polémicas y enmarcó la decisión dentro del rumbo que tomó la historia para esta nueva etapa cinematográfica. Según explicó, el film funciona como una continuación y a la vez un cierre de ciclo centrado en Tommy Shelby, lo que implicó redefinir la presencia de algunos personajes clave de la serie original.
En ese contexto, la ausencia de Arthur no fue presentada como resultado de un conflicto puntual, sino como parte de una decisión creativa vinculada a la estructura del relato y a la evolución del universo de Peaky Blinders.
Por su parte, Paul Anderson también dio su versión y señaló que su no participación se dio entre decisiones creativas y cuestiones personales, dejando entrever que se trató de un cierre natural de etapa más que de una ruptura con la producción.
De esta manera, tanto el creador como el actor coinciden en que la ausencia de Arthur Shelby responde a un contexto más amplio de reconfiguración de la saga, que ahora se encamina hacia su versión cinematográfica con foco en Tommy Shelby y el cierre de su historia principal.
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