Carlos Tevez se transformó en un "Peaky Blinder" para la más desopilante promoción de Netflix
El técnico de Talleres de Córdoba fue el encargado de acompañar la presentación del cortometraje que no tardó en volverse viral.
A horas del cruce entre Talleres e Independiente por la fecha 12 del Apertura, Carlos Tevez volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por fuera de lo futbolístico. El entrenador participó de una pieza promocional de Netflix para difundir la nueva película de Peaky Blinders, titulada “El hombre inmortal”, donde se lo ve caracterizado con la estética de la serie y hablando en inglés.
El film, protagonizado por Cillian Murphy, llegó este viernes 20 de marzo a la plataforma de streaming.
En el clip, Tevez cuenta cómo se produce su cambio tras ver la película y suelta frases en inglés como “I like Birmingham, I like the fans” (“me gusta Birmingham, me gustan sus hinchas”), en un guiño a su etapa en el fútbol europeo.
Uno de los momentos más llamativos llega cuando afirma: “It’s a very emotional peli” (“es una película muy emotiva”), evocando su recordado paso por la Premier League, donde intentaba expresarse en inglés ante la prensa.
La acción publicitaria forma parte de una serie de contenidos que la plataforma lanzó en los últimos días. Entre ellos, también se destacó un video protagonizado por Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes, quien adopta un perfil distinto y se mete en la piel de un personaje más cercano al universo mafioso.
De qué trata “Peaky Blinders: El hombre inmortal”
La película Peaky Blinders: El hombre inmortal se plantea como una especie de reflejo invertido de lo visto a lo largo de sus seis temporadas. Si en sus inicios la historia estaba marcada por el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad británica, en esta nueva etapa el contexto está dominado por la Segunda Guerra Mundial, ya entrados en 1940.
A diferencia del conflicto anterior, esta nueva contienda presenta un escenario mucho más agresivo: la Alemania liderada por Adolf Hitler despliega una violencia sin precedentes que toma desprevenida a gran parte de Europa.
En ese marco, la trama arranca con un plan de espionaje nazi que busca desestabilizar la economía inglesa mediante la circulación de grandes cantidades de libras falsificadas, todo esto en una Birmingham devastada por los bombardeos.
Lejos de ese mundo, Tommy Shelby lleva años apartado de los negocios ilegales y de la vida pública. Instalado en una mansión, dedica su tiempo a escribir sus memorias. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido al descubrir que su hijo, Erasmus “Duke” Shelby, tomó el control de la banda que él mismo creó. Ese hecho lo empuja a regresar para intentar torcer el rumbo de una realidad cada vez más caótica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario