Carlos Tevez se transformó en un "Peaky Blinder" para la más desopilante promoción de Netflix

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CheNetflix/status/2034970005809291515&partner=&hide_thread=false Explicar lo buena que está esta peli es very dificult. Por suerte, está Charles. Peaky Blinders: El hombre inmortal ya está disponible. pic.twitter.com/RnShOnywwC — CheNetflix (@CheNetflix) March 20, 2026

De qué trata “Peaky Blinders: El hombre inmortal”

La película Peaky Blinders: El hombre inmortal se plantea como una especie de reflejo invertido de lo visto a lo largo de sus seis temporadas. Si en sus inicios la historia estaba marcada por el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad británica, en esta nueva etapa el contexto está dominado por la Segunda Guerra Mundial, ya entrados en 1940.

A diferencia del conflicto anterior, esta nueva contienda presenta un escenario mucho más agresivo: la Alemania liderada por Adolf Hitler despliega una violencia sin precedentes que toma desprevenida a gran parte de Europa.

En ese marco, la trama arranca con un plan de espionaje nazi que busca desestabilizar la economía inglesa mediante la circulación de grandes cantidades de libras falsificadas, todo esto en una Birmingham devastada por los bombardeos.

Lejos de ese mundo, Tommy Shelby lleva años apartado de los negocios ilegales y de la vida pública. Instalado en una mansión, dedica su tiempo a escribir sus memorias. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido al descubrir que su hijo, Erasmus “Duke” Shelby, tomó el control de la banda que él mismo creó. Ese hecho lo empuja a regresar para intentar torcer el rumbo de una realidad cada vez más caótica.