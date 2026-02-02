Donald Trump amenazó con demandar al conductor de los Premios Grammy por un chiste sobre la isla de Epstein
Donald Trump estalló en Truth Social contra Trevor Noah. Negó haber visitado la isla del pederasta y calificó al presentador de "patético y sin talento".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con iniciar acciones legales contra Trevor Noah, el presentador de la última gala de los premios Grammy. El enojo del mandatario se desató luego de que el comediante realizara un chiste en su monólogo sugiriendo que Trump había estado en la isla privada de Jeffrey Epstein.
"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", escribió Trump en su red social, Truth Social, visiblemente molesto por los comentarios vertidos durante la ceremonia en Los Ángeles.
El chiste de la discordia
Durante la gala, Noah hizo referencia a las ambiciones territoriales de Trump y lanzó: "Desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", aludiendo irónicamente a Groenlandia.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. "Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!", disparó el presidente. Además, aseguró que, aunque no sabe si Clinton visitó el lugar, él "nunca" ha estado allí y que "hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí".
Amenazas a la cadena CBS
En su descargo, Trump calificó a los premios como "lo PEOR" y "prácticamente imposibles de ver", atacando también a la cadena que transmitió el evento. "¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", advirtió, sugiriendo una demanda millonaria tanto para el conductor como para la CBS.
El conflicto se da en un contexto sensible, ya que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó recientemente 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación de Epstein, donde figuran nombres de políticos y celebridades, aunque Trump insiste en su inocencia respecto a las visitas a la isla.
